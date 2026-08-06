Šroubení trysek

Šroubení trysek s chráničem pro vysokotlaké trysky a Power trysky

Specifikace

Technické údaje

Připojovací závit EASY!Lock
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,1
Kompatibilní přístroje
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