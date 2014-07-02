Stěrka, úzká (170 mm)

K výměně stěrek u bateriových čističů oken. Pro dokonalou čistotu na každém hladkém povrchu - bez kapávající vody.

Jednoduše vyměňte stírací lištu (170 milimetrů) a čistič oken opět vyčistí všechny hladké povrchy bez šmouh - bez kapající vody.

Charakteristické znaky a výhody
Rychlá výměna stěrky.
  • Pro čistotu bez šmouh na hladkém povrchu - bez kapající vody
Měkké silikonové stěrky
  • Čištění bez šmouh
Specifikace

Technické údaje

Množství (Kusy) 2
Barva Černá
Rozměry (D x Š x V) (mm) 170 x 42 x 5
Oblasti použití
  • Dělená okna
  • Hladké povrchy
  • Okna a skleněné plochy
  • Zrcadla
  • Obkladačky
  • Sprchové kouty/vany
  • Pracovní plochy v kuchyni
  • Kondenzace
  • Čištění fotovoltaických systémů