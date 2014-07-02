Stěrka, úzká (170 mm)
K výměně stěrek u bateriových čističů oken. Pro dokonalou čistotu na každém hladkém povrchu - bez kapávající vody.
Jednoduše vyměňte stírací lištu (170 milimetrů) a čistič oken opět vyčistí všechny hladké povrchy bez šmouh - bez kapající vody.
Charakteristické znaky a výhody
Rychlá výměna stěrky.
- Pro čistotu bez šmouh na hladkém povrchu - bez kapající vody
Měkké silikonové stěrky
- Čištění bez šmouh
Specifikace
Technické údaje
|Množství (Kusy)
|2
|Barva
|Černá
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|170 x 42 x 5
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Oblasti použití
- Dělená okna
- Hladké povrchy
- Okna a skleněné plochy
- Zrcadla
- Obkladačky
- Sprchové kouty/vany
- Pracovní plochy v kuchyni
- Kondenzace
- Čištění fotovoltaických systémů