Stěrky pro WV 4-4, WV 6, WV 7 (170 mm)

Pro výměnu stěrky (170 mm) u akumulátorových okenních vysavačů WV 4-4, WV 6 a WV 7. Pro výsledky čištění bez šmouh.

Stěrky (170 mm) akumulátorových okenních vysavačů WV 4-4, WV 6 a WV 7 lze rychle a snadno vyměnit, což zajišťuje lesk bez šmouh na všech hladkých površích pokaždé – a bez kapající vody.

Charakteristické znaky a výhody
Rychlá výměna stěrky.
  • Pro čistotu bez šmouh na hladkém povrchu - bez kapající vody
Stěrka Xtra!Flex®
  • Silikonová stěrka Xtra!Flex® s inovativní technologií umožňuje ještě flexibilnější čištění – je ideální pro použití až k podlaze a k okrajům.
  • Dlouhá silikonová chlopeň umožňuje vyjímání najednou, takže je vysavač oken poháněný baterií ještě flexibilnější.
Specifikace

Technické údaje

Množství (Kusy) 2
Barva žluté barvy.
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 170 x 30 x 24
Oblasti použití
  • Dělená okna
  • Hladké povrchy
  • Okna a skleněné plochy
  • Zrcadla
  • Obkladačky
  • Sprchové kouty/vany
  • Pracovní plochy v kuchyni
  • Kondenzace
  • Čištění fotovoltaických systémů