Stěrky pro WV 4-4, WV 6, WV 7 (170 mm)
Pro výměnu stěrky (170 mm) u akumulátorových okenních vysavačů WV 4-4, WV 6 a WV 7. Pro výsledky čištění bez šmouh.
Stěrky (170 mm) akumulátorových okenních vysavačů WV 4-4, WV 6 a WV 7 lze rychle a snadno vyměnit, což zajišťuje lesk bez šmouh na všech hladkých površích pokaždé – a bez kapající vody.
Charakteristické znaky a výhody
Rychlá výměna stěrky.
- Pro čistotu bez šmouh na hladkém povrchu - bez kapající vody
Stěrka Xtra!Flex®
- Silikonová stěrka Xtra!Flex® s inovativní technologií umožňuje ještě flexibilnější čištění – je ideální pro použití až k podlaze a k okrajům.
- Dlouhá silikonová chlopeň umožňuje vyjímání najednou, takže je vysavač oken poháněný baterií ještě flexibilnější.
Specifikace
Technické údaje
|Množství (Kusy)
|2
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|170 x 30 x 24
Kompatibilní přístroje
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Oblasti použití
- Dělená okna
- Hladké povrchy
- Okna a skleněné plochy
- Zrcadla
- Obkladačky
- Sprchové kouty/vany
- Pracovní plochy v kuchyni
- Kondenzace
- Čištění fotovoltaických systémů