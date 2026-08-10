Stěrky pro WV 4-4, WV 6, WV 7 (280 mm)
Pro výsledky čištění bez šmouh: vyměnitelné stěrky (280 mm) pro akumulátorové okenní vysavače WV 4-4, WV 6 a WV 7.
Jednoduše vyměňte stěrku (280 mm) akumulátorových vysavačů na okna WV 4-4, WV 6 a WV 7 a obnovte lesk beze šmouh na všechny hladké povrchy – a bez kapání vody.
Charakteristické znaky a výhody
Rychlá výměna stěrky.
- Pro čistotu bez šmouh na hladkém povrchu - bez kapající vody
Stěrka Xtra!Flex®
- Silikonová stěrka Xtra!Flex® s inovativní technologií umožňuje ještě flexibilnější čištění – je ideální pro použití až k podlaze a k okrajům.
- Dlouhá silikonová chlopeň umožňuje vyjímání najednou, takže je vysavač oken poháněný baterií ještě flexibilnější.
Specifikace
Technické údaje
|Množství (Kusy)
|2
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|280 x 30 x 24
Kompatibilní přístroje
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Oblasti použití
- Hladké povrchy
- Okna a skleněné plochy
- Zrcadla
- Obkladačky
- Sprchové kouty/vany
- Pracovní plochy v kuchyni
- Kondenzace
- Čištění fotovoltaických systémů