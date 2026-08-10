Stěrky pro WV 4-4, WV 6, WV 7 (280 mm)

Pro výsledky čištění bez šmouh: vyměnitelné stěrky (280 mm) pro akumulátorové okenní vysavače WV 4-4, WV 6 a WV 7.

Jednoduše vyměňte stěrku (280 mm) akumulátorových vysavačů na okna WV 4-4, WV 6 a WV 7 a obnovte lesk beze šmouh na všechny hladké povrchy – a bez kapání vody.

Charakteristické znaky a výhody
Rychlá výměna stěrky.
  • Pro čistotu bez šmouh na hladkém povrchu - bez kapající vody
Stěrka Xtra!Flex®
  • Silikonová stěrka Xtra!Flex® s inovativní technologií umožňuje ještě flexibilnější čištění – je ideální pro použití až k podlaze a k okrajům.
  • Dlouhá silikonová chlopeň umožňuje vyjímání najednou, takže je vysavač oken poháněný baterií ještě flexibilnější.
Specifikace

Technické údaje

Množství (Kusy) 2
Barva žluté barvy.
Hmotnost (kg) 0,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 280 x 30 x 24
Oblasti použití
  • Hladké povrchy
  • Okna a skleněné plochy
  • Zrcadla
  • Obkladačky
  • Sprchové kouty/vany
  • Pracovní plochy v kuchyni
  • Kondenzace
  • Čištění fotovoltaických systémů