"T-Racer" náhradní trysky

Vysoce kvalitní, žluté náhradní trysky k jednoduché výměně trysek pro T-Racer. Vhodné pro výměnu trysek pro třídy strojů K6 a K7 (T 300, T400).

Charakteristické znaky a výhody
Náhradní tryska
  • Rychlá a snadná výměna starých trysek.
  • Dlouhá životnost a vysoká kvalita
Vysokotlaký - plochý paprsek
  • Rovnoměrné čištění a rozpouštění odolných nečistot
  • Dobrý plošný výkon: ideální k čištění větších ploch.
Silné čištění s vysokým tlakem
  • Lepší uvolnění špíny a účinné čištění.
Specifikace

Technické údaje

Barva Černá
Rozměry (D x Š x V) (mm) 90 x 125 x 30