"T-Racer" náhradní trysky
Vysoce kvalitní,žluté náhradní trysky pro snadnou výměnu trysek T-Racer. Vhodné pro výměnu trysek pro třídy zařízení K6 a K7.
Vysoce kvalitní, žluté náhradní trysky k jednoduché výměně trysek pro T-Racer. Vhodné pro výměnu trysek pro třídy strojů K6 a K7 (T 300, T400).
Charakteristické znaky a výhody
Náhradní tryska
- Rychlá a snadná výměna starých trysek.
- Dlouhá životnost a vysoká kvalita
Vysokotlaký - plochý paprsek
- Rovnoměrné čištění a rozpouštění odolných nečistot
- Dobrý plošný výkon: ideální k čištění větších ploch.
Silné čištění s vysokým tlakem
- Lepší uvolnění špíny a účinné čištění.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|90 x 125 x 30