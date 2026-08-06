TL nízkotlaký adaptér

Nízkotlaký adaptér TL s kulovým ventilem pro instalaci bez použití nářadí na teleskopické násady. Ideální pro aplikace s rotujícími vysokotlakými kartáči.

Specifikace

Technické údaje

Teplota přívodní vody (°C) max. 40
Připojovací závit M 22
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,9

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Oblasti použití
  • Ideální pro čištění fasád a solárních panelů