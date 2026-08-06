Transformátor k mycí hlavě HKF 30/14-E
Elektrická skříň s řídicím transformátorem (jmenovitý výkon 100 V) a 10 m kabelem (se zástrčkou) pro čisticí hlavu HKF 30/14-E.
Elektrická skříň s řídicím transformátorem (jmenovitý výkon 100 V) a 10m kabelem (se zástrčkou) pro čisticí hlavu HKF 30/14-E. Vstupní napětí elektrické skříně: 230 V, 400 V, 420 V a 460 V, 50/60 Hz. Výstupní napětí elektrické skříně: 24 V/střídavý proud.
Specifikace
Technické údaje
|Napětí (V)
|230 - 460
|Frekvence (Hz)
|50 - 60
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|6,6