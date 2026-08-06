Transformátor k mycí hlavě HKF 30/14-E

Elektrická skříň s řídicím transformátorem (jmenovitý výkon 100 V) a 10 m kabelem (se zástrčkou) pro čisticí hlavu HKF 30/14-E.

Elektrická skříň s řídicím transformátorem (jmenovitý výkon 100 V) a 10m kabelem (se zástrčkou) pro čisticí hlavu HKF 30/14-E. Vstupní napětí elektrické skříně: 230 V, 400 V, 420 V a 460 V, 50/60 Hz. Výstupní napětí elektrické skříně: 24 V/střídavý proud.

Specifikace

Technické údaje

Napětí (V) 230 - 460
Frekvence (Hz) 50 - 60
Hmotnost včetně obalu (kg) 6,6
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