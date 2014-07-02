Trojitá tryska, 040

Rychlé a pohodlné přepínání paprsku natočením trysky. Volba mezi vysokotlakým bodovým paprskem, vysokotlakým plochým paprskem (25°) a nízkotlakým plochým paprskem (40°).

Praktická trojitá tryska s různými tryskami navržená pro rychlé a snadné přepnutí otočením trysky. K dispozici jsou následující trysky: Volba mezi vysokotlakým bodovým paprskem, vysokotlakým plochým paprskem (25°) a nízkotlakým plochým paprskem (40°). Pro vysokotlaké čističe se vstřikovači, nízkotlaký paprsek ventilátoru pro odstranění a aplikaci čisticího prostředku. Konektor: M18 x 1,5.

Specifikace

Technické údaje

Velikost trysky ( ) 40
Připojovací závit M22 x 1,5
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,4
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