Trojitá tryska, 040
Rychlé a pohodlné přepínání paprsku natočením trysky. Volba mezi vysokotlakým bodovým paprskem, vysokotlakým plochým paprskem (25°) a nízkotlakým plochým paprskem (40°).
Praktická trojitá tryska s různými tryskami navržená pro rychlé a snadné přepnutí otočením trysky. K dispozici jsou následující trysky: Volba mezi vysokotlakým bodovým paprskem, vysokotlakým plochým paprskem (25°) a nízkotlakým plochým paprskem (40°). Pro vysokotlaké čističe se vstřikovači, nízkotlaký paprsek ventilátoru pro odstranění a aplikaci čisticího prostředku. Konektor: M18 x 1,5.
Specifikace
Technické údaje
|Velikost trysky ( )
|40
|Připojovací závit
|M22 x 1,5
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,4