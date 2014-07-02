Trojitá tryska, 050
Rychlé a pohodlné přepínání paprsku mávnutím trysky. Volba mezi vysokotlakým bodovým paprskem, vysokotlakým plochým paprskem a nízkotlakým paprskem. U strojů s injektorem slouží nízkotlaký plochý paprsek k nasávání a nanášení čisticího prostředku. Připojení M 18 x 1,5
Praktická trojitá tryska s různými tryskami navržená pro rychlé a snadné přepnutí otočením trysky. K dispozici jsou následující trysky: Volba mezi vysokotlakým bodovým paprskem, vysokotlakým plochým paprskem (25°) a nízkotlakým plochým paprskem (40°). Pro vysokotlaké čističe se vstřikovači, nízkotlaký paprsek ventilátoru pro odstranění a aplikaci čisticího prostředku. Konektor: M18 x 1,5.
Specifikace
Technické údaje
|Velikost trysky ( )
|50
|Připojovací závit
|M22 x 1,5
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,5
Kompatibilní přístroje
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Náhradní díly Trojitá tryska, 050
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