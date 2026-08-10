Trojitá tryska 053, 053
Manuálně přepínatelná trojitá tryska. Pohodlné přepínání vodního paprsku. U strojů s injektorem slouží nízkotlaký plochý paprsek k nasávání a nanášení čisticích prostředků.
Manuálně přepínatelná trojitá tryska. Robustní, odolná vůči nečistotám a s dlouhou životností. Pohodlné přepínání mezi vysokotlakým bodovým paprskem (0°), vysokotlakým plochým paprskem (25°) a nízkotlakým plochým paprskem (40°). U strojů s injektorem slouží nízkotlaký plochý paprsek k nasávání a nanášení čisticích prostředků.
Specifikace
Technické údaje
|Max. tlak (bar)
|300
|Velikost trysky ( )
|53
|Teplota (°C)
|max. 80
|Připojovací závit
|EASY!Lock
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,3