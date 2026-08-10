Trojitá tryska, 055

Manuálně přepínatelná trojitá tryska. Pohodlné přepínání paprsku. U strojů s injektorem slouží nízkotlaký plochý paprsek k nasávání a nanášení čisticích prostředků.

Manuálně přepínatelná trojitá tryska. Robustní, odolná vůči nečistotám a s dlouhou životností. Pohodlné přepínání mezi vysokotlakým bodovým paprskem (0°), vysokotlakým plochým paprskem (25°) a nízkotlakým plochým paprskem (40°). U strojů s injektorem slouží nízkotlaký plochý paprsek k nasávání a nanášení čisticích prostředků.

Specifikace

Technické údaje

Max. tlak (bar) 300
Velikost trysky ( ) 55
Teplota (°C) max. 80
Připojovací závit EASY!Lock
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,3
Kompatibilní přístroje
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