Tryska na čalounění WD/SE
Pro šetrné odstraňování nečistot z textilních povrchů v autě a domácnosti. Vhodný pro mokré i suché vysavače a extraktory s rozprašovačem.
Ergonomický design umožňuje šetrné čištění textilních povrchů v autě i v domácnosti. Dva zvedáky vláken zajišťují spolehlivé vysávání i těch nejmenších částeček nečistot. Hubici lze použít jako příslušenství ke všem vysavačům Kärcher Home & Garden pro mokré a suché vysávání a vysavačům s rozprašovačem řady přístrojů SE 4, SE 5 a SE 6.
Charakteristické znaky a výhody
Tryska se dodává se dvěma zvedáky nití
- Umožňuje šetrné odsávání textilních povrchů.
- Spolehlivé odsávání i těch nejmenších částeček nečistot.
Vhodné pro všechny mokré a suché vysavače Kärcher Home & Garden a tepovače.
Specifikace
Technické údaje
|Množství (Kusy)
|1
|Standardní jmenovitý průměr (mm)
|35
|Pracovní šířka (mm)
|117
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|110 x 117 x 52
Oblasti použití
- Zavazadlový prostor
- Zadní sedadlo
- Autosedačky
- Prostor pro nohy
- Podlážky
- Čalounění
- Čalouněný nábytek
- Matrace
- Bytový textil, např. záclony nebo povlaky na polštáře.