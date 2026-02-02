Tryska na čalounění WD/SE

Pro šetrné odstraňování nečistot z textilních povrchů v autě a domácnosti. Vhodný pro mokré i suché vysavače a extraktory s rozprašovačem.

Ergonomický design umožňuje šetrné čištění textilních povrchů v autě i v domácnosti. Dva zvedáky vláken zajišťují spolehlivé vysávání i těch nejmenších částeček nečistot. Hubici lze použít jako příslušenství ke všem vysavačům Kärcher Home & Garden pro mokré a suché vysávání a vysavačům s rozprašovačem řady přístrojů SE 4, SE 5 a SE 6.

Charakteristické znaky a výhody
Tryska se dodává se dvěma zvedáky nití
  • Umožňuje šetrné odsávání textilních povrchů.
  • Spolehlivé odsávání i těch nejmenších částeček nečistot.
Vhodné pro všechny mokré a suché vysavače Kärcher Home & Garden a tepovače.
Specifikace

Technické údaje

Množství (Kusy) 1
Standardní jmenovitý průměr (mm) 35
Pracovní šířka (mm) 117
Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 110 x 117 x 52
Oblasti použití
  • Zavazadlový prostor
  • Zadní sedadlo
  • Autosedačky
  • Prostor pro nohy
  • Podlážky
  • Čalounění
  • Čalouněný nábytek
  • Matrace
  • Bytový textil, např. záclony nebo povlaky na polštáře.