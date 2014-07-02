Tryska na čištění potrubí 050, 3x30°, 30mm
S vnitřním závitem, různé směry paprsků pro čisté čištění šetrné k životnímu prostředí ucpaných odpadů a potrubí. Tryskové otvory jsou vytvořeny tak, aby se tryska s hadicí sama natahovala do potrubí. 3x 30°dozadu, 30 mm
Tryska na čištění potrubí s vnitřním závitem, průměr 16 mm. Tryska má různé směry paprsků pro ekologické čištění ucpaných odtoků a potrubí. Tři ze čtyř trysek trysky jsou nakloněny dozadu pod úhlem 30 °, jeden čelně. To umožňuje trysce a hadici pohybovat se potrubím. Tryska na čištění potrubí s připojením R 1/8 "pro připojení k hadici na čištění potrubí.
Charakteristické znaky a výhody
Tryska má tři dozadu nasměrované otvory, které vytváří vodní paprsky zajišťující optimální pohon trysky vpřed.
Připojení: 1/8"
Vnější průměr: 30 mm.
Specifikace
Technické údaje
|Průměr (mm)
|30
|Velikost trysky ( )
|50
|Závit
|R 1/8"
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
Kompatibilní přístroje
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- HD 10/21-4 St
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
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- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
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- HD 9/21 G
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- HDS 10/21-4 M Classic
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- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/13 U
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