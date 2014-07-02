Tryska na čištění potrubí 070, 3x30°, 30mm
S vnitřním závitem, různé směry paprsků pro čisté čištění šetrné k životnímu prostředí ucpaných odpadů a potrubí. Tryskové otvory jsou vytvořeny tak, aby se tryska s hadicí sama natahovala do potrubí. 3x 30°dozadu, 30 mm
Tryska na čištění potrubí s vnitřním závitem, průměr 16 mm. Tryska má různé směry paprsků pro ekologické čištění ucpaných odtoků a potrubí. Tři ze čtyř trysek trysky jsou nakloněny dozadu pod úhlem 30 °, jeden čelně. To umožňuje trysce a hadici pohybovat se potrubím. Tryska na čištění potrubí s připojením R 1/8 "pro připojení k hadici na čištění potrubí.
Specifikace
Technické údaje
|Průměr (mm)
|30
|Velikost trysky ( )
|70
|Závit
|R 1/8"
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1