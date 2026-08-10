Tryska s plochým paprskem, dlouhá, 4 mm
Dlouhá, robustní, otočná tryska s plochým paprskem pro použití se zařízením na čištění suchým ledem. Je vybavena rychlovýměnným systémem a je obzvláště vhodná i pro abrazivní aplikace.
Dlouhá plochá tryska Kärcher je ideální pro abrazivní aplikace při čištění součástek suchým ledem, vstřikovacích forem nebo dokonce robotických sekaček. Díky tomu lze snadno odstranit odolné inkrustace, barvy, oleje, maziva a saze. Plochá tryska je vyrobena z robustního hliníku a nerezové oceli, lze ji otáčet ve spouštěcí pistoli a díky inteligentnímu rychlovýměnnému systému se s ní velmi snadno manipuluje.
Charakteristické znaky a výhody
Dlouhá tryska pro abrazivní čištění
- Vysoký výkon má za následek snadné odstranění i extrémně odolných usazenin.
Systém rychlé výměny
- Extrémně snadná manipulace a variabilní nastavení.
Robustní provedení s dlouhou životností
- Vysoce kvalitní provedení z nerezové oceli a hliníku.
Specifikace
Technické údaje
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,2
Oblasti použití
- Ideální pro čištění v průmyslovém prostředí, například pro čištění výrobních zařízení.
- Čištění forem a licích nástrojů
- Pro čištění strojů, dílů motoru, forem a těsnicích ploch
- K odstraňování nátěrů z dílů strojů
- K čištění zahradního nářadí a robotických sekaček na trávu