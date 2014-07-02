Tryskací pistole - Advanced

Ergonomicky tvarovaná tryskací pistole. Díky kompaktnímu designu je tato pistole zvlášť lehká a ovladatelná. Zahrnuje bezpečnostní mechanismus zabraňující neúmyslnému spuštění. Tryskací pistole Advanced je vybavená integrovaným dálkovým ovládáním. Množství tryskaného ledu a tryskací tlak lze seřizovat přímo na pistoli. Mimo to je na pistoli umístěn i přepínač "pouze vzduch" nebo "vzduch a led".

Specifikace

Technické údaje

Hmotnost (kg) 0,6
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,6
Rozměry (D x Š x V) (mm) 195 x 115 x 150

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