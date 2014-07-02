Trysková násada k obj.č. 3.637-001, nízký tlak pro stroje do 1100 l/h

Nízký tlak pro stroje do 1100 l/hod.

Specifikace

Technické údaje

Připojovací závit M22 x 1,5
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí