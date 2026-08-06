Tryskové šroubení / šroubové hrdlo

K upevnění VT-trysek a příslušenství přímo na VT pistoli (s tryskovým šroubením) - 1 x M 22 x 1,5/1 x M 18 x 1,5

Konektor trysky / šroubovací konektor pro připojení vysokotlakých trysek a příslušenství k vysokotlaké spouštěcí pistoli (s konektorem trysky). Konektory: 1x M 22 x 1,5 a 1x M 18 x 1,5.

Specifikace

Technické údaje

Připojovací závit EASY!Lock
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,3
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