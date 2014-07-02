Tryskové šroubení / šroubové hrdlo
K upevnění VT-trysek a příslušenství přímo na VT pistoli (s tryskovým šroubením) - 1 x M 22 x 1,5/1 x M 18 x 1,5
Konektor trysky / šroubovací konektor pro připojení vysokotlakých trysek a příslušenství k vysokotlaké spouštěcí pistoli (s konektorem trysky). Konektory: 1x M 22 x 1,5 a 1x M 18 x 1,5.
Specifikace
Technické údaje
|Připojovací závit
|M22 x 1,5
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
- AP 100/50 M antr.
- HD 10/15-4 Cage F
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/23-4 S plus
- HD 10/23-4 SX plus
- HD 10/25-4 Cage Plus
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 1050 B
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SX Plus
- HD 16/15 -4 CAGE PLUS
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 6/12-4 CX Plus
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/16-4 M Plus
- HD 6/16-4 MX Plus
- HD 7/10 CX F
- HD 7/10 CXF
- HD 7/18 C Plus
- HD 7/18 CX Plus
- HD 7/18-4 M Plus
- HD 7/18-4 MX Plus
- HD 715
- HD 9/19 MX Plus
- HD 9/20-4 M Plus
- HD 9/20-4 MX Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HDC Classic
- HDC Standard
- HDS 10/20 -4MX
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX VT čistič
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SX
- HDS 13/20-4 S