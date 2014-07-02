Tryskový nástavec pro objednací číslo 3.637-001, vysoký tlak pro stroje do 1100 l/h

Tryskový nástavec pro injektor čisticích prostředků 3.637-001 k nanášení čisticích prostředků ve vysokotlakém provozu. Pro stroje s průtokem do 1.100 l/h.

Tryskový nástavec pro injektor čisticích prostředků 3.637-001 k nanášení čisticích prostředků ve vysokotlakém provozu. Pro stroje s průtokem do 1.100 l/h.

Specifikace

Technické údaje

Připojovací závit M22 x 1,5
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,1
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