Turbokartáč
Silné kartáčování díky výkonnému turbínovému pohonu. Bez přepnutí univerzálně použitelný na tvrdých a textilních podlahách.NW 35
Vzduchem poháněná sací hubice. Optimální pro koberce s vysokým vlasem a ideální pro vysávání psích a kočicích chlupů a jiné zvířecí srsti. Turbo sací hubice je poháněna proudem vzduchu vysavače. Výkon čištění výrazně zlepšuje mechanická podpora rotujícím kartáčem. Nečistoty hluboko usazené ve vláknech se zvíří a spolehlivě vysají. Pro mimořádně intenzivní, důkladné a hygienické čištění. Vhodná pro vysavače VC 6100, VC 6200, VC 6300, DS 5500 a DS 5600.
Charakteristické znaky a výhody
Přívod vzduchu díky čistícím kartáčům
- Čistící kartáč vysaje prach důkladně a hluboko z koberce
- Velmi dobré sání zvířecích chlupů
- Velmi dobré odstranění nečistot i z koberců s vysokým vlasem
Specifikace
Technické údaje
|Množství (Kusy)
|1
|Standardní jmenovitý průměr (mm)
|35
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,6
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,8
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|280 x 250 x 92
Oblasti použití
- Koberce
- Kobercové podlahy