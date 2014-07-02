Turbokartáč

Silné kartáčování díky výkonnému turbínovému pohonu. Bez přepnutí univerzálně použitelný na tvrdých a textilních podlahách.NW 35

Vzduchem poháněná sací hubice. Optimální pro koberce s vysokým vlasem a ideální pro vysávání psích a kočicích chlupů a jiné zvířecí srsti. Turbo sací hubice je poháněna proudem vzduchu vysavače. Výkon čištění výrazně zlepšuje mechanická podpora rotujícím kartáčem. Nečistoty hluboko usazené ve vláknech se zvíří a spolehlivě vysají. Pro mimořádně intenzivní, důkladné a hygienické čištění. Vhodná pro vysavače VC 6100, VC 6200, VC 6300, DS 5500 a DS 5600.

Charakteristické znaky a výhody
Přívod vzduchu díky čistícím kartáčům
  • Čistící kartáč vysaje prach důkladně a hluboko z koberce
  • Velmi dobré sání zvířecích chlupů
  • Velmi dobré odstranění nečistot i z koberců s vysokým vlasem
Specifikace

Technické údaje

Množství (Kusy) 1
Standardní jmenovitý průměr (mm) 35
Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,6
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,8
Rozměry (D x Š x V) (mm) 280 x 250 x 92
Oblasti použití
  • Koberce
  • Kobercové podlahy