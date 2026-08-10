Úhlová tryska, 4 mm, 30°

Šikmá tryska, 4 mm: Tato plastová tryska vychyluje proud o 30°. Ideální pro čištění složitých struktur, jako jsou prohlubně a velmi šikmé oblasti.

Šikmá hubice (4 mm) je ideální pro čištění složitých struktur, jako jsou prohlubně a velmi šikmé oblasti. Vychyluje proud o 30°. Tryska je vyrobena výhradně z plastu a je vyrobena inovativním procesem 3D tisku. To poskytuje trysce nejlepší možný čisticí výkon, protože není třeba brát v úvahu omezení konvenčních výrobních metod. Tryska má systém rychlé výměny a lze ji také snadno prodloužit. To se provádí pomocí nástavců pro úhlové trysky, které jsou k dispozici samostatně.

Charakteristické znaky a výhody
Systém rychlé výměny
  • Extrémně snadná manipulace a variabilní nastavení.
Tryska vyrobená z plastu
  • Je zabráněno poškození jemných povrchů, pokud by se tryska náhodně dotkla povrchu.
Specifikace

Technické údaje

Hmotnost (kg) 0,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 134 x 46 x 22
Kompatibilní přístroje
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Oblasti použití
  • K čištění výrobních zařízení, jako jsou vstřikovací formy, dopravníkové systémy a manipulační systémy atd.
  • Ideální pro čištění v průmyslovém prostředí, například pro čištění výrobních zařízení.
  • Pro čištění strojů, dílů motoru, forem a těsnicích ploch