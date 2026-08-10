Úhlová tryska, 4 mm, 30°
Šikmá tryska, 4 mm: Tato plastová tryska vychyluje proud o 30°. Ideální pro čištění složitých struktur, jako jsou prohlubně a velmi šikmé oblasti.
Šikmá hubice (4 mm) je ideální pro čištění složitých struktur, jako jsou prohlubně a velmi šikmé oblasti. Vychyluje proud o 30°. Tryska je vyrobena výhradně z plastu a je vyrobena inovativním procesem 3D tisku. To poskytuje trysce nejlepší možný čisticí výkon, protože není třeba brát v úvahu omezení konvenčních výrobních metod. Tryska má systém rychlé výměny a lze ji také snadno prodloužit. To se provádí pomocí nástavců pro úhlové trysky, které jsou k dispozici samostatně.
Charakteristické znaky a výhody
Systém rychlé výměny
- Extrémně snadná manipulace a variabilní nastavení.
Tryska vyrobená z plastu
- Je zabráněno poškození jemných povrchů, pokud by se tryska náhodně dotkla povrchu.
Specifikace
Technické údaje
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|134 x 46 x 22
Oblasti použití
- K čištění výrobních zařízení, jako jsou vstřikovací formy, dopravníkové systémy a manipulační systémy atd.
- Ideální pro čištění v průmyslovém prostředí, například pro čištění výrobních zařízení.
- Pro čištění strojů, dílů motoru, forem a těsnicích ploch