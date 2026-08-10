Úhlová tryska Mini, 60°, kpl.
Úhlová tryska v provedení Mini pro těsné prostory. Odklání paprsek do strany v úhlu cca 60°. Vybočuje o 57 mm do strany, délka: 260 mm.Sada sestává ze 4 dílů:1 x převlečná matice1 x prodlužovací kus, 100 mm (5.321-971.0)1 x koleno, 60° (5.321-972.0)1 x nátrubek trysky (5.321-977.0)Je možné namontovat libovolné množství prodlužovacích kusů. Koleno a nátrubek lze objednávat zvlášť.
Specifikace
Technické údaje
|Hmotnost (kg)
|0,2
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|265 x 60 x 37