Úhlová tryska Mini, 60°, kpl.

Úhlová tryska v provedení Mini pro těsné prostory. Odklání paprsek do strany v úhlu cca 60°. Vybočuje o 57 mm do strany, délka: 260 mm.Sada sestává ze 4 dílů:1 x převlečná matice1 x prodlužovací kus, 100 mm (5.321-971.0)1 x koleno, 60° (5.321-972.0)1 x nátrubek trysky (5.321-977.0)Je možné namontovat libovolné množství prodlužovacích kusů. Koleno a nátrubek lze objednávat zvlášť.

Specifikace

Technické údaje

Hmotnost (kg) 0,2
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 265 x 60 x 37
Kompatibilní přístroje
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