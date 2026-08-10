Úhlová tryska Mini, 90°, kpl.
Úhlová tryska v provedení Mini pro těsné prostory. Odklání paprsek do strany v úhlu cca 90°. Vybočuje o 63 mm do strany, délka: 240 mm.Sada sestává ze 4 dílů:1 x převlečná matice1 x prodlužovací kus, 100 mm (5.321-971.0)1 x koleno, 90° (5.321-973.0)1 x nátrubek trysky (5.321-977.0)Je možné namontovat libovolné množství prodlužovacích kusů. Koleno a nátrubek lze objednat zvlášť.
Specifikace
Technické údaje
|Hmotnost (kg)
|0,2
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|300 x 60 x 40