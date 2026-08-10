Úhlové prodloužení trysky, 100 mm
Prodloužení pro L2P úhlové trysky. Nástavec je dlouhý 100 mm. Několik nástavců lze sešroubovat dohromady.
Prodloužení pro L2P úhlové trysky. Nástavec je celý vyroben z plastu, aby nedošlo k poškození čištěného předmětu. Závity jsou však vyztuženy kovem, aby byla zajištěna dlouhá životnost. Nástavec je dlouhý 100 milimetrů. Několik nástavců lze sešroubovat dohromady.
Charakteristické znaky a výhody
Systém rychlé výměny
- Extrémně snadná manipulace a variabilní nastavení.
Tryska vyrobená z plastu
- Je zabráněno poškození jemných povrchů, pokud by se tryska náhodně dotkla povrchu.
Specifikace
Technické údaje
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|118 x 20 x 20
Oblasti použití
- K čištění výrobních zařízení, jako jsou vstřikovací formy, dopravníkové systémy a manipulační systémy atd.
- Ideální pro čištění v průmyslovém prostředí, například pro čištění výrobních zařízení.
- Pro čištění strojů, dílů motoru, forem a těsnicích ploch