Úhlové prodloužení trysky, 100 mm

Prodloužení pro L2P úhlové trysky. Nástavec je dlouhý 100 mm. Několik nástavců lze sešroubovat dohromady.

Prodloužení pro L2P úhlové trysky. Nástavec je celý vyroben z plastu, aby nedošlo k poškození čištěného předmětu. Závity jsou však vyztuženy kovem, aby byla zajištěna dlouhá životnost. Nástavec je dlouhý 100 milimetrů. Několik nástavců lze sešroubovat dohromady.

Charakteristické znaky a výhody
Systém rychlé výměny
  • Extrémně snadná manipulace a variabilní nastavení.
Tryska vyrobená z plastu
  • Je zabráněno poškození jemných povrchů, pokud by se tryska náhodně dotkla povrchu.
Specifikace

Technické údaje

Rozměry (D x Š x V) (mm) 118 x 20 x 20
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Oblasti použití
  • K čištění výrobních zařízení, jako jsou vstřikovací formy, dopravníkové systémy a manipulační systémy atd.
  • Ideální pro čištění v průmyslovém prostředí, například pro čištění výrobních zařízení.
  • Pro čištění strojů, dílů motoru, forem a těsnicích ploch