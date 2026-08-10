Univerzální kartáč
Univerzální kartáč pro mobilní čištění rychle a důkladně odstraňuje odolné nečistoty. Lze jej nasadit přímo na spouštěcí pistoli tlakového mycího zařízení.
Univerzální drhnoucí kartáč je ideální pro rychlé a důkladné uvolnění a umytí odolných nečistot, jako je lepkavý pylový povlak na zahradním nábytku nebo usazená špína. Jeho kombinace tlakového proudu a štětin zajišťuje obzvláště silný čisticí výkon i při rychlém čištění. Mezi oblasti použití patří například zahradní nábytek, jízdní kola a další venkovní vybavení. Kartáč se nasazuje přímo na spouštěcí pistoli. Díky protiskluzovému profilu a ergonomickému tvaru padne kartáč pohodlně do ruky, což zajišťuje bezpečnou práci bez únavy. Vzhledem k tomu, že se voda používá pouze při aktivaci spouště na zařízení, lze spotřebu vody velmi efektivně a individuálně řídit. Tímto způsobem se zároveň šetří životnost baterie.
Charakteristické znaky a výhody
Stabilní štětiny a účinný tlakový paprsekVýkonné a důkladné odstranění i těch nejodolnějších nečistot. Nečistoty se uvolňují a přímo smývají.
Ergonomický tvar s protiskluzovým profilemPohodlné a snadno uchopitelné pro bezpečnou práci bez únavy. Nízká hmotnost umožňuje pohodlnou práci.
Možnost montáže na spouštěcí pistoliOvládání jednou rukou pro větší flexibilitu.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,2
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,3
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|169 x 53 x 21
Kompatibilní přístroje
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Oblasti použití
- Jízdní kola
- Zahradní/terasový/balkonový nábytek
- Obuv / outdoorová obuv
- Dětské kočárky / sedačky
- Hračky / bobbycar® / koloběžka
- Stan / campingová výbava
- Květináče