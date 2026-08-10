Univerzální kartáč

Univerzální kartáč pro mobilní čištění rychle a důkladně odstraňuje odolné nečistoty. Lze jej nasadit přímo na spouštěcí pistoli tlakového mycího zařízení.

Univerzální drhnoucí kartáč je ideální pro rychlé a důkladné uvolnění a umytí odolných nečistot, jako je lepkavý pylový povlak na zahradním nábytku nebo usazená špína. Jeho kombinace tlakového proudu a štětin zajišťuje obzvláště silný čisticí výkon i při rychlém čištění. Mezi oblasti použití patří například zahradní nábytek, jízdní kola a další venkovní vybavení. Kartáč se nasazuje přímo na spouštěcí pistoli. Díky protiskluzovému profilu a ergonomickému tvaru padne kartáč pohodlně do ruky, což zajišťuje bezpečnou práci bez únavy. Vzhledem k tomu, že se voda používá pouze při aktivaci spouště na zařízení, lze spotřebu vody velmi efektivně a individuálně řídit. Tímto způsobem se zároveň šetří životnost baterie.

Charakteristické znaky a výhody
Univerzální kartáč: Stabilní štětiny a účinný tlakový paprsek
Stabilní štětiny a účinný tlakový paprsek
Výkonné a důkladné odstranění i těch nejodolnějších nečistot. Nečistoty se uvolňují a přímo smývají.
Univerzální kartáč: Ergonomický tvar s protiskluzovým profilem
Ergonomický tvar s protiskluzovým profilem
Pohodlné a snadno uchopitelné pro bezpečnou práci bez únavy. Nízká hmotnost umožňuje pohodlnou práci.
Univerzální kartáč: Možnost montáže na spouštěcí pistoli
Možnost montáže na spouštěcí pistoli
Ovládání jednou rukou pro větší flexibilitu.
Specifikace

Technické údaje

Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,2
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,3
Rozměry (D x Š x V) (mm) 169 x 53 x 21
Kompatibilní přístroje
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Oblasti použití
  • Jízdní kola
  • Zahradní/terasový/balkonový nábytek
  • Obuv / outdoorová obuv
  • Dětské kočárky / sedačky
  • Hračky / bobbycar® / koloběžka
  • Stan / campingová výbava
  • Květináče