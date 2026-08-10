Univerzální sada podlahových utěrek EasyFix (SC 1 Upright)
Dvě vysoce kvalitní univerzální velké utěrky na čištění podlah pro SC 1 Upright. Dokonalé výsledky čištění a výměna utěrek bez kontaktu se špínou: snadné nasazení a sejmutí.
Sada vysoce savých a odolných univerzálních velkých utěrek EasyFix na čištění podlah se dokonale hodí pro parní mop SC 1 Upright. Textilní tkanina se speciální smyčkovou strukturou zajišťuje obzvláště dobré zachycení nečistot. Vysoká propustnost páry umožňuje vynikající a hygienicky čisté výsledky čištění v rozích a na okrajích. Díky systému háčků a smyček lze utěrky na čištění podlah snadno a rychle připevnit k podlahové hubici EasyFix SC 1 Upright: stačí přitisknout a je hotovo. Během práce zůstává utěrka bezpečně umístěna a nemůže sklouznout. Po skončení úklidu lze použitou utěrku sejmout bez jakéhokoli kontaktu se špínou: za tímto účelem sešlápněte patku na utěrce a vytáhněte podlahovou hubici nahoru a pryč od ní.
Charakteristické znaky a výhody
prémiové mikrovláknoSpeciální smyčková struktura tkaniny zajišťuje obzvláště dobré zachycení nečistot a důkladné výsledky čištění na všech utěsněných tvrdých površích. Lze prát v pračce na 60 °C. Nepoužívejte aviváže.
Komfortní upínací systémJednoduché upevnění utěrky na podlahu na podlahovou hubici pouhým zatlačením. Žádné sklouzávání podlahové utěrky při čištění.
Nožní pedál na utěrku na podlahuŽádný kontakt s nečistotami při výměně utěrky: jednoduše stačí sešlápnout nožní pedál a podlahovou hubici vytáhnout nahoru. Oblast použití (např. oddělení kuchyně a koupelny) lze zaznamenat do pole na patní klapce.
Utěrka na podlahu přesahuje na všech stranách podlahové hubice
- Pro bezproblémové čištění rohů, hran a jiných těžko přístupných míst.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|bílý
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|345 x 140 x 10
Kompatibilní přístroje
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Oblasti použití
- Zapečetěné podlahy jako parkety, laminát, korek, kámen, linoleum a PVC i kobercové podlahy s krátkým vlasem
- Tvrdé podlahy
- Obkladové dlaždice