Univerzální válec pro RCF 3
Váleček z mikrovlákna pro šetrné mokré čištění všech tvrdých podlah pomocí robotické myčky RCF 3. Bez žmolků, vysoce savý a odolný. Vhodné pro praní v pračce do 60 °C.
Univerzální válec robotické myčky RCF 3 je vyroben z vysoce kvalitního mikrovlákna pro šetrné mokré čištění všech tvrdých podlah. Válec je bez žmolků, savý a extrémně odolný - ideální pro rozsáhlé úklidy a pro čistý výsledek beze šmouh. Pokud je třeba váleček vyměnit nebo vyčistit, lze jej vyměnit během chvilky bez použití jakéhokoli nářadí a bez kontaktu se špínou. Jednoduše vytáhněte použitý váleček a zacvakněte nový, to je vše! Univerzální váleček lze prát v pračce při teplotě do 60 °C a je připraven k dalšímu použití.
Charakteristické znaky a výhody
100% kvalitní mikrovlákna
- Optimální rozpouštění nečistot a jejich odstranění pro důkladné výsledky čištění na všech tvrdých plochách.
- Lze prát v pračce na 60 °C. Nepoužívejte aviváže.
Snadná výměna válců
- Válec lze rychle vyměnit bez použití síly nebo jakéhokoli nářadí, stačí vytáhnout válec, nasadit nový a je to!
Specifikace
Technické údaje
|Množství (Kusy)
|1
|Barva
|bílý
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|60 x 60 x 248
Oblasti použití
- Zapečetěné podlahy jako parkety, laminát, korek, kámen, linoleum a PVC i kobercové podlahy s krátkým vlasem