Univerzální válec RVF 7
Válce pro různé povrchy robotického vysavače a myčky RVF 7 zajišťují šetrné mokré čištění a péči o všechny tvrdé podlahy. Nezanechávají vlákna, jsou savé a odolné. Lze prát v pračce při teplotě do 60 °C.
Robotický vysavač a myčka Kärcher RVF 7 je vybaven válečkem pro různé povrchy vyrobeným z vysoce kvalitního mikrovlákna pro šetrné mokré čištění všech tvrdých podlah – dokonce i parket. Váleček je bezvláknový, savý a extrémně odolný – ideální pro rozsáhlé čištění a pro čistý výsledek bez šmouh. Pokud je třeba váleček vyměnit nebo vyčistit, lze jej vyměnit během chvilky bez použití nářadí a bez kontaktu s nečistotami. Použitý váleček lze jednoduše vytáhnout a nový vložit bez námahy. Váleček pro různé povrchy lze prát v pračce při teplotě až 60 °C a je připraven k opětovnému použití.
Charakteristické znaky a výhody
Snadná výměna válců
- Váleček lze vyměnit rychle a snadno pouhým vytažením – nejsou potřeba žádné nástroje a je to prakticky bez námahy.
- Lze prát v pračce na 60 °C. Nepoužívejte aviváže.
100% kvalitní mikrovlákna
- Optimální rozpouštění nečistot a jejich odstranění pro důkladné výsledky čištění na všech tvrdých plochách.
- Lze prát v pračce na 60 °C. Nepoužívejte aviváže.
Specifikace
Technické údaje
|Množství (Kusy)
|1
|Hmotnost (kg)
|0,2
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|255 x 55 x 55