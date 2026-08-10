Upínací držák RCX
Flexibilní montáž antény RTK na horizontální nebo vertikální prvky pomocí upínacího mechanismu.
Upínací držák poskytuje větší flexibilitu při nastavování antény RTK. Stačí vložit hlavu antény do držáku a poté ji pomocí upínacího zařízení přišroubovat k vodorovným prvkům. Držák lze přepnout z vodorovné polohy na svislou v jediném jednoduchém kroku. Přitom musí být zachován volný výhled na oblohu v úhlu 100°. Anténu lze namontovat na zahradní ploty, balkony, prolézačky apod.
Charakteristické znaky a výhody
Zabezpečený držák
- Anténu RTK lze pevně namontovat do bezpečné polohy pomocí šroubového mechanismu.
Flexibilní montáž
- Svěrný držák otevírá mnoho možností montáže na vodorovné nebo svislé prvky, jako jsou zahradní ploty, balkony, prolézačky atd.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,7
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,8
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|290 x 110 x 135