Upínací držák RCX

Flexibilní montáž antény RTK na horizontální nebo vertikální prvky pomocí upínacího mechanismu.

Upínací držák poskytuje větší flexibilitu při nastavování antény RTK. Stačí vložit hlavu antény do držáku a poté ji pomocí upínacího zařízení přišroubovat k vodorovným prvkům. Držák lze přepnout z vodorovné polohy na svislou v jediném jednoduchém kroku. Přitom musí být zachován volný výhled na oblohu v úhlu 100°. Anténu lze namontovat na zahradní ploty, balkony, prolézačky apod.

Charakteristické znaky a výhody
Zabezpečený držák
  • Anténu RTK lze pevně namontovat do bezpečné polohy pomocí šroubového mechanismu.
Flexibilní montáž
  • Svěrný držák otevírá mnoho možností montáže na vodorovné nebo svislé prvky, jako jsou zahradní ploty, balkony, prolézačky atd.
Specifikace

Technické údaje

Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,7
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,8
Rozměry (D x Š x V) (mm) 290 x 110 x 135
Kompatibilní přístroje
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