Utěrka z mikrovlákna pro KV 4 (2 ks)
Bez námahy, rychle a efektivně: Čisticí hadřík lze pomocí systému suchého zipu snadno připevnit na vibrační bateriový stěrač KV 4 a odstraňuje odolné nečistoty na robustních površích.
Čisticí utěrkaKV 4 je díky svým vysoce kvalitním abrazivním vláknům obzvláště vhodná pro odstraňování odolných nečistot na robustních površích. To zahrnuje povrchy odolné proti poškrábání, jako je varná deska, trouba, grilovací desky, okna a dlaždice. Látku lze snadno připevnit na vibrační bateriový stěrač KV 4 pomocí suchého zipu. Čistící hadřík je odolný, omyvatelný a lze jej ihned po čištění použít.
Charakteristické znaky a výhody
Upevnění na suchý zip
- Jednoduché připojení a vyjmutí.
Omyvatelný
- Lze prát na 60 ° C, opakovaně použitelné.
Abrazivní vlákna
- Rychle rozpouští špínu.
Specifikace
Technické údaje
|Množství (Kusy)
|2
|Barva
|bílý
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|261 x 106 x 8
Kompatibilní přístroje
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
- Povrchy odolné proti poškrábání
- Okna a skleněné plochy
- Pracovní plochy v kuchyni
- Sprchové kouty/vany