Utěrka z mikrovlákna pro KV 4 (2 ks)

Bez námahy, rychle a efektivně: Čisticí hadřík lze pomocí systému suchého zipu snadno připevnit na vibrační bateriový stěrač KV 4 a odstraňuje odolné nečistoty na robustních površích.

Čisticí utěrkaKV 4 je díky svým vysoce kvalitním abrazivním vláknům obzvláště vhodná pro odstraňování odolných nečistot na robustních površích. To zahrnuje povrchy odolné proti poškrábání, jako je varná deska, trouba, grilovací desky, okna a dlaždice. Látku lze snadno připevnit na vibrační bateriový stěrač KV 4 pomocí suchého zipu. Čistící hadřík je odolný, omyvatelný a lze jej ihned po čištění použít.

Charakteristické znaky a výhody
Upevnění na suchý zip
  • Jednoduché připojení a vyjmutí.
Omyvatelný
  • Lze prát na 60 ° C, opakovaně použitelné.
Abrazivní vlákna
  • Rychle rozpouští špínu.
Specifikace

Technické údaje

Množství (Kusy) 2
Barva bílý
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 261 x 106 x 8
Kompatibilní přístroje
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
  • Povrchy odolné proti poškrábání
  • Okna a skleněné plochy
  • Pracovní plochy v kuchyni
  • Sprchové kouty/vany