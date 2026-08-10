Utěrka z mikrovlákna pro KV 4 (2 ks)
Utěrka na dlaždice je díky abrazivním a absorpčním vláknům ideální na nečistoty na dlaždicích a ve štěrbinách a spárách. Lze ji snadno připevnit na vibrační bateriový stěrač KV 4 pomocí suchého zipu.
Utěrku na dlaždice KV 4 lze snadno připevnit na vibrační bateriový stěrač KV 4 pomocí suchého zipu. Díky chytré kombinaci abrazivních a absorpčních vláken jsou nečistoty optimálně rozpuštěny a absorbovány. Vyčnívající a abrazivní vlákna jsou přizpůsobena povrchům a rychle a beze zbytků odstraňují odolné nečistoty na dlaždicích a ve štěrbinách a spárách, jako jsou zbytky mýdla.
Charakteristické znaky a výhody
Upevnění na suchý zip
Omyvatelný
- Lze prát na 60 ° C, opakovaně použitelné.
Vyčnívající abrazivní vlákna
- Perfektní čištění trhlin a spár.
Specifikace
Technické údaje
|Množství (Kusy)
|2
|Barva
|bílý
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|261 x 106 x 12
Kompatibilní přístroje
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
- Obkladačky