Utěrka z mikrovlákna pro KV 4 (2 ks)

Utěrka na dlaždice je díky abrazivním a absorpčním vláknům ideální na nečistoty na dlaždicích a ve štěrbinách a spárách. Lze ji snadno připevnit na vibrační bateriový stěrač KV 4 pomocí suchého zipu.

Utěrku na dlaždice KV 4 lze snadno připevnit na vibrační bateriový stěrač KV 4 pomocí suchého zipu. Díky chytré kombinaci abrazivních a absorpčních vláken jsou nečistoty optimálně rozpuštěny a absorbovány. Vyčnívající a abrazivní vlákna jsou přizpůsobena povrchům a rychle a beze zbytků odstraňují odolné nečistoty na dlaždicích a ve štěrbinách a spárách, jako jsou zbytky mýdla.

Charakteristické znaky a výhody
Upevnění na suchý zip
Omyvatelný
  • Lze prát na 60 ° C, opakovaně použitelné.
Vyčnívající abrazivní vlákna
  • Perfektní čištění trhlin a spár.
Specifikace

Technické údaje

Množství (Kusy) 2
Barva bílý
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 261 x 106 x 12
Kompatibilní přístroje
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Oblasti použití
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