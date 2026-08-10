Utěrka z mikrovlákna pro KV 4 (2 ks)

Měkká utěrka KV 4 je velmi jemná a perfektní pro lehké nečistoty na citlivých površích. Lze jej snadno připevnit na vibrační bateriový stěrač KV 4 pomocí suchého zipu.

Optimální čištění: Měkká utěrka KV 4 čistí velmi jemně a nezanechává vlákna na čištěném povrchu. Látku lze snadno připevnit na vibrační bateriový stěrač KV 4 pomocí suchého zipu. Ideální pro povrchy citlivé na poškrábání, jako jsou kuchyňské linky, dřevo a zástěny.

Charakteristické znaky a výhody
Upevnění na suchý zip
  • Jednoduché připojení a vyjmutí.
Omyvatelný
  • Lze prát na 60 ° C, opakovaně použitelné.
Specifikace

Technické údaje

Množství (Kusy) 2
Barva bílý
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 261 x 106 x 6
Kompatibilní přístroje
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
  • Citlivé povrchy