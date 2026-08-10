Utěrka z mikrovlákna pro KV 4 (3 ks)
Vysoce výkonná kombinovaná sada čisticíh utěrky, utěrky na dlaždice a měkké utěrky. Lze jej snadno připevnit na vibrační bateriový stěrač KV 4 pomocí suchého zipu. Ideální pro každý povrchový požadavek.
Optimální čištění: Kombinovaná sada zahrnující utěrku na čištění, utěrku na dlaždice a měkkou utěrku nabízí ten správný produkt pro každý povrchový požadavek. Utěrky lze snadno připevnit na vibrační bateriový stěrač KV 4 pomocí suchého zipu. S touto sadou čistíte lehké a odolné nečistoty i citlivé a robustní povrchy. Další výhoda: Utěrky jsou omyvatelné, a proto je lze ihned po čištění znovu použít.
Charakteristické znaky a výhody
Jednoduché připojení a vyjmutí
Omyvatelný
- Lze prát na 60 ° C, opakovaně použitelné.
Speciální utěrky
- Ideální pro všechny povrchy.
Specifikace
Technické údaje
|Množství (Kusy)
|3
|Barva
|bílý
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|261 x 106 x 12
Kompatibilní přístroje
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
- Povrchy odolné proti poškrábání
- Citlivé povrchy