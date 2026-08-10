Utěrky na podlahu z mikrovláken EasyFix Mini (sada)
Výměna utěrek bez kontaktu s nečistotami: vysoce kvalitní utěrky na podlahu z mikrovláken EasyFix Mini. Díky upínacímu systému na suchý zip je lze snadno a rychle upevnit na podlahovou hubici parního čističe EasyFix Mini a opět sejmout.
Sada utěrek na podlahu z mikrovláken EasyFix Mini obsahuje 2 savé a odolné utěrky na podlahu z kvalitních mikrovláken pro podlahovou hubici EasyFix Mini. Pro dokonalé a hygienické výsledky čištění na tvrdých podlahách – dokonce i v rozích a na hranách. Díky upínacímu systému na suchý zip lze utěrky na podlahu snadno a rychle připnout na podlahovou hubici parního čističe: jednoduše přitlačit utěrku na podlahovou hubici EasyFix Mini a můžete začít pracovat. Po čištění utěrku na podlahu z mikrovláken z podlahové hubice EasyFix Mini sejmete bez jakéhokoli kontaktu s nečistotami: k tomu postačí sešlápnout nožní sponu a podlahovou hubici vytáhnout nahoru.
Charakteristické znaky a výhody
Vysoce kvalitní mikrovlákno
- Optimální rozpouštění nečistot a jejich odstranění pro důkladné výsledky čištění na všech tvrdých plochách.
- Lze prát v pračce na 60 °C. Nepoužívejte aviváže.
Komfortní upínací systém
- Jednoduché upevnění utěrky na podlahu pouhým přitlačením.
- Žádné sklouzávání podlahové utěrky při čištění.
Popruh na hadru na čištění podlah
- Žádný kontakt s nečistotami při výměně utěrky: jednoduše stačí sešlápnout nožní pedál a podlahovou hubici vytáhnout nahoru.
Utěrka na podlahu přesahuje na všech stranách podlahové hubice
- Pro bezproblémové čištění rohů, hran a jiných těžko přístupných míst.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|bílý
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|273 x 112 x 16
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
- SC 3 EasyFix + lahev na vodu zdarma
- SC 3 EasyFix Anniversary Edition
- SC 3 EasyFix Limited Edition
- SC 3 EasyFix Premium
- SC 4 Deluxe EasyFix
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron Premium
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix
- SC 4 EasyFix + lahev na vodu zdarma
- SC 4 EasyFix + parní žehlička
- SC 4 EasyFix + parní žehlička EasyFinish
- SC 4 EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix Premium + parní žehlička
- SC 4 EasyFix Premium + parní žehlička EasyFinish
- SC 5 EasyFix
- SC 5 EasyFix + parní žehlička
- SC 5 EasyFix Premium
- SC 5 EasyFix Premium + parní žehlička
- SI 4 EasyFix Premium parní žehlicí systém EasyFinish
- SI 4 EasyFix parní žehlicí systém
- SI 4 EasyFix parní žehlicí systém EasyFinish
Oblasti použití
- Tvrdé podlahy
- Obkladové dlaždice
- Těžko přístupná místa (rohy, spáry, žlábky, atd.)