Utěrky na podlahu z mikrovláken EasyFix Mini (sada)

Výměna utěrek bez kontaktu s nečistotami: vysoce kvalitní utěrky na podlahu z mikrovláken EasyFix Mini. Díky upínacímu systému na suchý zip je lze snadno a rychle upevnit na podlahovou hubici parního čističe EasyFix Mini a opět sejmout.

Sada utěrek na podlahu z mikrovláken EasyFix Mini obsahuje 2 savé a odolné utěrky na podlahu z kvalitních mikrovláken pro podlahovou hubici EasyFix Mini. Pro dokonalé a hygienické výsledky čištění na tvrdých podlahách – dokonce i v rozích a na hranách. Díky upínacímu systému na suchý zip lze utěrky na podlahu snadno a rychle připnout na podlahovou hubici parního čističe: jednoduše přitlačit utěrku na podlahovou hubici EasyFix Mini a můžete začít pracovat. Po čištění utěrku na podlahu z mikrovláken z podlahové hubice EasyFix Mini sejmete bez jakéhokoli kontaktu s nečistotami: k tomu postačí sešlápnout nožní sponu a podlahovou hubici vytáhnout nahoru.

Charakteristické znaky a výhody
Vysoce kvalitní mikrovlákno
  • Optimální rozpouštění nečistot a jejich odstranění pro důkladné výsledky čištění na všech tvrdých plochách.
  • Lze prát v pračce na 60 °C. Nepoužívejte aviváže.
Komfortní upínací systém
  • Jednoduché upevnění utěrky na podlahu pouhým přitlačením.
  • Žádné sklouzávání podlahové utěrky při čištění.
Popruh na hadru na čištění podlah
  • Žádný kontakt s nečistotami při výměně utěrky: jednoduše stačí sešlápnout nožní pedál a podlahovou hubici vytáhnout nahoru.
Utěrka na podlahu přesahuje na všech stranách podlahové hubice
  • Pro bezproblémové čištění rohů, hran a jiných těžko přístupných míst.
Specifikace

Technické údaje

Barva bílý
Hmotnost (kg) 0,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 273 x 112 x 16
Oblasti použití
  • Tvrdé podlahy
  • Obkladové dlaždice
  • Těžko přístupná místa (rohy, spáry, žlábky, atd.)