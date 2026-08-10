Válcové kartáče na dřevěné povrchy k PCL 3-18

Optimální vybavení pro čištění dřevěných ploch a podlah WPC: S 2dílnou sadou válečků pro PCL 3-18 odstraníte nečistoty z venkovních ploch důkladně a efektivně.

Válečkové kartáče jsou speciálně vyvinuty pro dřevěné plochy a WPC podlahy a umožňují tak hloubkové a šetrné čištění terasy. Dva válečkové kartáče v sadě jsou náhradou za kartáče, které jsou součástí dodávky čističe teras PCL 3-18. Lze je snadno vyměnit a není k tomu potřeba žádné nářadí.

Charakteristické znaky a výhody
Důsledné a hloubkové čištění dřevěných ploch a podlah WPC ve venkovním prostoru
Dobrý plošný výkon a optimalizovaný profil kartáče pro čištění dřeva a WPC
Speciálně upravený materiál štětin dle typu čištění.
Specifikace

Technické údaje

Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,2
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,6
Rozměry (D x Š x V) (mm) 134 x 100 x 100
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Oblasti použití
  • Terasa
  • Balkon
  • Dřevěné povrchy
  • Zelený lišejník
  • Mech