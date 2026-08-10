Válcové kartáče na kamenné povrchy k PCL 3-18

Sada 2 válečkových kartáčů pro rychlé čištění hladkých kamenných dlaždic ve venkovním prostoru pomocí čističe teras PCL 3-18.

Váš ideální partner pro čištění teras: Sada 2 válečkových kartáčů je k dispozici jako příslušenství k PCL 3-18 a je vhodná pro hloubkové a šetrné čištění hladkých kamenných dlaždic a desek s uzavřenou strukturou povrchu. Nečistoty, jako je zelený porost nebo mech, odstraníte bez námahy. Válečkové kartáče lze snadno vyměnit bez nutnosti použití jakéhokoli nářadí.

Charakteristické znaky a výhody
Důsledné a hloubkové čištění hladkých kamenných dlaždic ve venkovním prostoru
Důsledné a hloubkové čištění hladkých kamenných dlaždic ve venkovním prostředí.
Speciálně upravený materiál štětin dle typu čištění.
Specifikace

Technické údaje

Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,2
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,7
Rozměry (D x Š x V) (mm) 134 x 100 x 100
Kompatibilní přístroje
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Oblasti použití
  • Terasa
  • Balkon