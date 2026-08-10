Válcové kartáče na kamenné povrchy k PCL 3-18
Sada 2 válečkových kartáčů pro rychlé čištění hladkých kamenných dlaždic ve venkovním prostoru pomocí čističe teras PCL 3-18.
Váš ideální partner pro čištění teras: Sada 2 válečkových kartáčů je k dispozici jako příslušenství k PCL 3-18 a je vhodná pro hloubkové a šetrné čištění hladkých kamenných dlaždic a desek s uzavřenou strukturou povrchu. Nečistoty, jako je zelený porost nebo mech, odstraníte bez námahy. Válečkové kartáče lze snadno vyměnit bez nutnosti použití jakéhokoli nářadí.
Charakteristické znaky a výhody
Důsledné a hloubkové čištění hladkých kamenných dlaždic ve venkovním prostoru
Důsledné a hloubkové čištění hladkých kamenných dlaždic ve venkovním prostředí.
Speciálně upravený materiál štětin dle typu čištění.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,2
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,7
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|134 x 100 x 100
Oblasti použití
- Terasa
- Balkon