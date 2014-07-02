Válcový kartáč CV 38/1, 38/2

Tvrdý válcový kartáč s délkou 356 mm a červenými polyamidovými štětinami pro všechny kartáčové vysavače CV 38/1 a CV 38/2 od Kärcher.

Válcový kartáč 356 mm pro všechny kartáčové vysavače CV 38/1 a CV 38/2. Válec je vybaven tvrdými, červenými 10 mm polyamidovými štětinami a je perfektní například pro čištění podlahových krytin z jehlové plsti. Průměr štětin: 0,30 mm.

Specifikace

Technické údaje

Délka kartáče (mm) 356
Stupeň tvrdosti tvrdý
Množství (Kusy) 1
Barva červený
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,3
Rozměry (D x Š x V) (mm) 356 x 61 x 61

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