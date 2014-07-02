Válcový kartáč pro podlahový mycí stroj 450 mm, střední, červený, střední, červený, 450 mm

Červený standardní válcový kartáč pro údržbové čištění.

Válcový kartáč (střední/tvrdý, červený) s hvězdicovým unašečem odolným proti opotřebení má délku 448 mm. Je vhodný pro všechny běžné úkoly čištění, i pro choulostivé podlahy. Štětiny: polypropylen, tloušťka 0,4 mm, délka 20 mm.

Specifikace

Technické údaje

Barva červený
Délka (mm) 450
Stupeň tvrdosti střední
Množství (Kusy) 1
Hmotnost včetně obalu (kg) 1,1