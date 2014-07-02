Válcový kartáč pro podlahový mycí stroj 450 mm, střední, červený, střední, červený, 450 mm
Červený standardní válcový kartáč pro údržbové čištění.
Válcový kartáč (střední/tvrdý, červený) s hvězdicovým unašečem odolným proti opotřebení má délku 448 mm. Je vhodný pro všechny běžné úkoly čištění, i pro choulostivé podlahy. Štětiny: polypropylen, tloušťka 0,4 mm, délka 20 mm.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|červený
|Délka (mm)
|450
|Stupeň tvrdosti
|střední
|Množství (Kusy)
|1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|1,1