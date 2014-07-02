Válcový kartáč, standardní štětiny, černý

Měkký válečkový kartáč s délkou 508 mm a standardními černými polyamidovými štětinami pro všechny běžné aplikace.

Válečkový kartáč o délce 508 mm. Váleček je vybaven černými plastovými štětinami o průměru 29 mm. Průměr štětin: 0,30 mm. Vezměte prosím v úvahu, že k čištění jsou zapotřebí dva kartáče.

Specifikace

Technické údaje

Délka kartáče (mm) 508
Stupeň tvrdosti středně tvrdý
Množství (Kusy) 1
Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,7
Hmotnost včetně obalu (kg) 1,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 515 x 100 x 100
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