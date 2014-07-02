Válcový kartáč, standardní štětiny, černý
Měkký válečkový kartáč s délkou 508 mm a standardními černými polyamidovými štětinami pro všechny běžné aplikace.
Válečkový kartáč o délce 508 mm. Váleček je vybaven černými plastovými štětinami o průměru 29 mm. Průměr štětin: 0,30 mm. Vezměte prosím v úvahu, že k čištění jsou zapotřebí dva kartáče.
Specifikace
Technické údaje
|Délka kartáče (mm)
|508
|Stupeň tvrdosti
|středně tvrdý
|Množství (Kusy)
|1
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,7
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|1,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|515 x 100 x 100