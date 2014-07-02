Válcový kartáč, střední, červený, 1118 mm
Červený standardní válcový kartáč pro údržbové čištění.
Středně tvrdý válcový kartáč v červeném provedení s hvězdicovitým unašečem odolným proti opotřebení má děélku 1118 mm. Válcové štětiny z polypropylenu jsou 0,5 mm tlusté a 22,5 mm dlouhé. Kartáč je vhodný pro všechny typy podlah a lze jej použít i na choulostivé podlahy.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|červený
|Délka (mm)
|1118
|Stupeň tvrdosti
|střední
|Množství (Kusy)
|1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|5,7