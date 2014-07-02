Válcový kartáč, střední, červený, 1118 mm

Červený standardní válcový kartáč pro údržbové čištění.

Středně tvrdý válcový kartáč v červeném provedení s hvězdicovitým unašečem odolným proti opotřebení má děélku 1118 mm. Válcové štětiny z polypropylenu jsou 0,5 mm tlusté a 22,5 mm dlouhé. Kartáč je vhodný pro všechny typy podlah a lze jej použít i na choulostivé podlahy.

Specifikace

Technické údaje

Barva červený
Délka (mm) 1118
Stupeň tvrdosti střední
Množství (Kusy) 1
Hmotnost včetně obalu (kg) 5,7
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