Válcový kartáč, tvrdý, zelený, 350 mm

Zelený brusný válcový kartáč pro hloubkové čištění a odstraňování lepkavých nečistot.

Válcový kartáč (tvrdý, zelený) s hvězdicovým unašečem odolným proti opotřebení má délku 350 mm. Doporučujeme ho pro čištění silně znečištěných podlah a pro základní čištění. Vhodný pouze pro odolné podlahy. Štětiny: polyamid s karbidem křemíku, tloušťka 0,6 mm, délka 20 mm.

Specifikace

Technické údaje

Barva zelený
Délka (mm) 350
Stupeň tvrdosti tvrdý
Množství (Kusy) 1
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,9
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