Válcový kartáč, tvrdý, zelený, 350 mm
Zelený brusný válcový kartáč pro hloubkové čištění a odstraňování lepkavých nečistot.
Válcový kartáč (tvrdý, zelený) s hvězdicovým unašečem odolným proti opotřebení má délku 350 mm. Doporučujeme ho pro čištění silně znečištěných podlah a pro základní čištění. Vhodný pouze pro odolné podlahy. Štětiny: polyamid s karbidem křemíku, tloušťka 0,6 mm, délka 20 mm.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|zelený
|Délka (mm)
|350
|Stupeň tvrdosti
|tvrdý
|Množství (Kusy)
|1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,9