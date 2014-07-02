Válcový kartáč, tvrdý, zelený, 450 mm

Zelený brusný válcový kartáč pro hloubkové čištění a odstraňování lepkavých nečistot.

Válcový kartáč (zelený, tvrdý) s hvězdicovým unašečem odolným proti opotřebení má délku 450 mm. Je vhodný k čištění silně znečištěné podlahy a k základnímu čištění. Jen pro odolné podlahy. Štětiny: polyamid s karbidem křemíku, tloušťka 0,6 mm, délka 20 mm.

Specifikace

Technické údaje

Barva zelený
Délka (mm) 450
Stupeň tvrdosti tvrdý
Množství (Kusy) 1
Hmotnost včetně obalu (kg) 1,3