Válcový kartáč, tvrdý, zelený, 450 mm
Zelený brusný válcový kartáč pro hloubkové čištění a odstraňování lepkavých nečistot.
Válcový kartáč (zelený, tvrdý) s hvězdicovým unašečem odolným proti opotřebení má délku 450 mm. Je vhodný k čištění silně znečištěné podlahy a k základnímu čištění. Jen pro odolné podlahy. Štětiny: polyamid s karbidem křemíku, tloušťka 0,6 mm, délka 20 mm.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|zelený
|Délka (mm)
|450
|Stupeň tvrdosti
|tvrdý
|Množství (Kusy)
|1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|1,3