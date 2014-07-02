Válcový kartáč, tvrdý, zelený, 638 mm

Zelený brusný válcový kartáč pro hloubkové čištění a odstraňování lepkavých nečistot.

Válcový kartáč (tvrdý, červený) s hvězdicovým unašečem odolným proti opotřebení má délku 638 mm. Je vhodný k čištění silně znečištěných podlah a pro základní čištění. Štětiny: polyamid s karbidem křemíku, tloušťka 0,6 mm, délka 20 mm. Pasující ke kartáčové hlavě R 65.

Specifikace

Technické údaje

Barva zelený
Délka (mm) 638
Stupeň tvrdosti tvrdý
Množství (Kusy) 1
Hmotnost včetně obalu (kg) 2,3