Válcový kartáč, vysoký-nízký, oranžový, 350 mm
Oranžový válcový kartáč s velmi nízkou strukturou pro obzvláště účinné čištění strukturovaných podlahových krytin.
Válcový kartáč (vysoký-nízký, střední, oranžový) s hvězdicovým unašečem odolným proti opotřebení a různě dlouhými štětinami má délku 350 mm. Je vhodný pro čištění silně strukturovaných podlah a při hlubokých spárách. Štětiny: polyamid, tloušťka 0,6, délka 15-20 mm.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|oranžový
|Délka (mm)
|350
|Typ kartáče
|vysoký-nízký
|Množství (Kusy)
|1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,9