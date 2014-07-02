Válcový kartáč, vysoký-nízký, oranžový, 350 mm

Oranžový válcový kartáč s velmi nízkou strukturou pro obzvláště účinné čištění strukturovaných podlahových krytin.

Válcový kartáč (vysoký-nízký, střední, oranžový) s hvězdicovým unašečem odolným proti opotřebení a různě dlouhými štětinami má délku 350 mm. Je vhodný pro čištění silně strukturovaných podlah a při hlubokých spárách. Štětiny: polyamid, tloušťka 0,6, délka 15-20 mm.

Specifikace

Technické údaje

Barva oranžový
Délka (mm) 350
Typ kartáče vysoký-nízký
Množství (Kusy) 1
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,9
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