Válcový pad z mikrovlákna, 300 mm
Ideální pro jemné kameniny. Válec z mikrovláken pro spolehlivé a jemné odstranění šedého zákalu.
Válec o délce 300 mm z mikrovláken je světovou novinkou! Spojuje vynikající čisticí vlastnosti mikrovláken s přednostmi techniky válců. Ideální k čištění dlažby z jemné kameniny především s využitím prostředku RM 743.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|světle zelený
|Délka (mm)
|300
|Materiál kartáče
|mikrovlákno
|Množství (Kusy)
|1
|Hmotnost (kg)
|0,2
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,3
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|330 x 75 x 70
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