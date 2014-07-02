Válcový pad z mikrovlákna, 300 mm

Ideální pro jemné kameniny. Válec z mikrovláken pro spolehlivé a jemné odstranění šedého zákalu.

Válec o délce 300 mm z mikrovláken je světovou novinkou! Spojuje vynikající čisticí vlastnosti mikrovláken s přednostmi techniky válců. Ideální k čištění dlažby z jemné kameniny především s využitím prostředku RM 743.

Specifikace

Technické údaje

Barva světle zelený
Délka (mm) 300
Materiál kartáče mikrovlákno
Množství (Kusy) 1
Hmotnost (kg) 0,2
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,3
Rozměry (D x Š x V) (mm) 330 x 75 x 70

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