Válec na dlažbu a kámen k FCV 4
Snadné čištění necitlivých tvrdých podlah a špinavých spár a spojů: s kamenným válečkem pro FCV 4 nemají odolné skvrny šanci. Váleček lze prát v pračce při teplotě až 60 °C.
Váleček na kámen je ideálním příslušenstvím pro hloubkové čištění necitlivých tvrdých podlah, jako jsou kamenné nebo keramické podlahy (není však vhodný pro citlivé přírodní kamenné podlahy, jako je mramor nebo terakota). Kompatibilní s FCV 4. Díky integrovaným štětinám váleček na kámen snadno odstraní odolné nečistoty a vyleští i štěrbiny a nerovné povrchy. Velmi udržitelný: Váleček lze prát v pračce při teplotě až 60 °C.
Charakteristické znaky a výhody
Pure!Roll® s vysoce kvalitními mikrovlákny
- Optimální rozpouštění nečistot a jejich odstranění pro důkladné výsledky čištění na všech tvrdých plochách.
- Lze prát v pračce na 60 °C. Nepoužívejte aviváže.
Integrované štětiny
- Pro snadné odstraňování úporných nečistot.
- Dokonce i spáry a nerovné podlahy budou opět zářivě čisté.
Specifikace
Technické údaje
|Hmotnost (kg)
|0,2
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,3
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|254 x 77 x 60
Oblasti použití
- Kamenné podlahy
- Ulpívající nečistoty
- Spáry