Válečkové kartáče dřevěný povrch PCL 6
S kartáčovými hlavami ze čtyřdílné sady válečků pro PCL 6 lze nečistoty ve venkovních oblastech odstranit rovnoměrně a beze stop. Dřevěné povrchy a WPC podlahové krytiny budou opět vypadat jako nové.
Podlahy na terase by se měly pravidelně a dostatečně čistit, aby se na nich neusazovaly nečistoty způsobené povětrnostními vlivy. S válečkovými kartáči určenými speciálně pro dřevěné povrchy a podlahové krytiny WPC lze nečistoty ve venkovních prostorách odstranit obzvláště rovnoměrně a důkladně. Čtyři válečkové kartáče v sadě se snadno vyměňují a mohou nahradit kartáče, které jsou součástí dodávky čističe teras PCL 6.
Charakteristické znaky a výhody
Důkladné a rovnoměrné čištění dřevěných povrchů a WPC podlahových krytin ve venkovních prostorách s dobrým plošným výkonem
Speciálně upravený materiál štětin dle typu čištění.
Optimalizovaný profil kartáče pro čištění dřevěných povrchů a WPC podlahových krytin
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,2
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|1,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|134 x 100 x 100
Oblasti použití
- Terasa
- Balkon
- Dřevěné povrchy
- Zelený lišejník
- Mech