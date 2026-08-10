Válečkové kartáče dřevěný povrch PCL 6

S kartáčovými hlavami ze čtyřdílné sady válečků pro PCL 6 lze nečistoty ve venkovních oblastech odstranit rovnoměrně a beze stop. Dřevěné povrchy a WPC podlahové krytiny budou opět vypadat jako nové.

Podlahy na terase by se měly pravidelně a dostatečně čistit, aby se na nich neusazovaly nečistoty způsobené povětrnostními vlivy. S válečkovými kartáči určenými speciálně pro dřevěné povrchy a podlahové krytiny WPC lze nečistoty ve venkovních prostorách odstranit obzvláště rovnoměrně a důkladně. Čtyři válečkové kartáče v sadě se snadno vyměňují a mohou nahradit kartáče, které jsou součástí dodávky čističe teras PCL 6.

Charakteristické znaky a výhody
Důkladné a rovnoměrné čištění dřevěných povrchů a WPC podlahových krytin ve venkovních prostorách s dobrým plošným výkonem
Speciálně upravený materiál štětin dle typu čištění.
Optimalizovaný profil kartáče pro čištění dřevěných povrchů a WPC podlahových krytin
Specifikace

Technické údaje

Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,2
Hmotnost včetně obalu (kg) 1,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 134 x 100 x 100
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Oblasti použití
  • Terasa
  • Balkon
  • Dřevěné povrchy
  • Zelený lišejník
  • Mech