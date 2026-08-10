Válečkové kartáče na kamenné povrchy PCL 6

Sada čtyř válečkových kartáčů pro rychlé čištění hladkých kamenných dlaždic a desek s jemnými póry ve venkovních prostorách pomocí čističe teras PCL 6.

Váš dokonalý partner pro čištění teras: čtyřdílná sada válečkových kartáčů je k dispozici jako příslušenství pro PCL 6 a je ideální pro důkladné a zároveň šetrné čištění hladkých a jemně pórovitých kamenných dlaždic a desek. Nečistoty, jako je organický porost nebo mech, odstraníte bez námahy. Válečkové kartáče lze snadno vyměnit, aniž byste potřebovali jakékoli nářadí.

Charakteristické znaky a výhody
Rovnoměrné a důkladné čištění hladkých a jemně pórovitých kamenných obkladů a desek ve venkovních prostorách.
Speciálně upravený materiál štětin dle typu čištění.
  • Nevhodné pro dlažební kostky, zámkovou dlažbu, asfalt a beton s obnaženým kamenivem.
Dobrý plošný výkon a optimalizovaný profil kartáče pro čištění hladkých a jemně pórovitých kamenných obkladů a desek.
Specifikace

Technické údaje

Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,2
Hmotnost včetně obalu (kg) 1,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 134 x 100 x 100
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Oblasti použití
  • Terasy (hladké a jemnozrnné kamenné dlaždice a desky)
  • Balkony (hladké a jemnozrnné kamenné dlaždice a desky)
  • Mech