Variabilní kloub

O 180°plynule ohýbatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se napojuje mezi VT pistoli a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství.

Variabilní kloub plynule přestavitelný o 180° k čištění těžko přístupných míst jako například rolet, střech aut nebo zimních zahrad. Napojuje se mezi vysokotlakou pistoli a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství. Variabilní kloub umožňuje ergonomické čištění.

Charakteristické znaky a výhody
Plynule přenastavitelný kloub o 180°
  • Výrazné usnadnění práce
Variabilní kloub
  • Pohodlné čištění těžko přístupných míst - jako jsou např. okapy nebo podvozky vozidel
Flexibilní, otočný o 180°
  • Rozšíření akčního rádiusu, vyšší flexibilita
Specifikace

Technické údaje

Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,2
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,3
Rozměry (D x Š x V) (mm) 214 x 47 x 84

Pro starší pistole do roku výroby 2010 (Pistole M, 96, 97): je nezbytný adaptér M (2.643-950.0).

Oblasti použití
  • Žaluzie/rolety
  • Zimní zahrady
  • Těžko přístupná místa (rohy, spáry, žlábky, atd.)
  • Vozidla